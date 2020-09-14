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Для гостей нацпарка «Зигальга» готова переправа через реку Юрюзань

Фото: 
Зигальга ньюс
Общество
Сегодня, 10:18
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В поселке Тюлюк Катав-Ивановского района (Челябинская область) завершилось строительство переправы через реку Юрюзань, по которой теперь можно будет беспрепятственно попадать на территорию национального парка «Зигальга».

Переправа через Юрюзань - это подвесная конструкция, которая облегчит туристам доступ на территорию нацпарка. Раньше переходить реку приходилось вброд, и в дождливое время преодоление бурного потока было небезопасным. Теперь перебраться на другой берег можно, не замочив ног.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальги», обустройство переправы - один из проектов развития туристической инфраструктуры нового национального парка. Длина настила составляет 80 метров, его удерживают две опорные башни и стальные тросы.

 

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