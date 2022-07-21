Для идентификации: здания локомотивного депо в Челябинске осмотрели специалисты по охране ОКН

Специалисты госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области провели осмотр комплекса зданий в локомотивном депо южноуральской столицы, принадлежащем АО РЖД.

Осмотр зданий проводился с целью уточнения адреса их месторасположения, так как по документам о постановке на государственную охрану идентифицировать объекты, входящие в крупный комплекс железнодорожной инфраструктуры, не представлялось возможным, пояснили в госкомитете.

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Местоположение и кадастровые данные вышеназванного объекта культурного наследия определены для последующего внесения сведений об их обременении охранным статусом в Единый государственный реестр недвижимости.

«Строительство комплекса зданий паровозного депо началось в 1892 году. В него входили паровозное депо, ремонтно-сборные мастерские, кузня. Железнодорожники были активной революционной силой. В 1903 году здесь возник подпольный кружок РСДРП, в 1905-м - была создана боевая дружина и общегородской стачечный комитет, о чем говорит памятное место, а в 1917-м в одном из зданий депо хранилось оружие и находился штаб Красной Гвардии», - рассказали в госкомитете.

Также в ведомстве отметили, что на фасаде административного здания локомотивного депо установлена мемориальная доска, повествующая о революционных событиях ноября 1918 года.

На территории комплекса находится мемориал в честь железнодорожников вагонного и локомотивного депо станции Челябинск, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Один из читателей группы госкомитета охраны ОКН Челябинской области, Владимир Азиатцев, похвалил учреждение за то, что памятники не остаются без внимания, и спросил, почему доступа к историческому объекту нет у обычных людей. На это в госкомитете ему ответили следующее: «При обследовании объектов мы обнаружили, что к зданиям депо доступ не ограничен. Вы также можете попасть на прилегающую к ним территорию с улицы Российской».

При этом интересующегося попросили быть предельно осторожным в случае, если он соберется посмотреть на объекты, ведь там расположены железнодорожные пути и производственная зона.

В госкомитете охраны ОКН Челябинской области Владимиру Азиатцеву также предоставили координаты пассажирского и локомотивного депо.

Читатель поблагодарил специалистов учреждения и отметил, что всегда думал, будто эти депо находятся за забором (и, наверное, не он один).