Для жителей села Харлуши после обращения к губернатору нашелся почтальон

В селе Большие Харлущи (Сосновский район, Челябинская область), жители которой пожаловались губернатору на отсутствие почтальона, на днях был решен кадровый вопрос.

«У нас есть почта, там сидел почтальон, понимаю, что это копейки, ее убрали, уволили, и уже много месяцев никого нет. Пенсию привозят на машине», - поступило обращение к губернатору Алексею Текслеру на прямую линию восьмого декабря. По словам заявительницы, в декабре жители несколько часов прождали машину с пенсией, но так и ушли домой ни с чем.

Алексей Текслер был возмущен сложившейся ситуацией: «Слушайте, это никуда не годится. Коллеги, что, нельзя найти почтальона».

Губернатор поручил главе Сосновского района Евгению Ваганову решить эту проблему и доложить об ее исполнении. И попросил руководство Почты России подключиться. «Решите эту проблему. Сейчас и президент обратил внимание и дал поручение по обновлению участков Почты России по всей стране. И мы тоже будем входить в эту программу. Но самое главное – это, конечно, люди, и мы понимаем, что это удобство для людей», - подчеркнул губернатор.

Сразу после прямой линии глава Сосновского района Евгений Ваганов связался с руководством «Почты России». Его заверили, что идет активный поиск кандидата на вакантную ставку. А на время поиска на должность начальника почтового отделения назначен начальник мобильной группы Челябинского почтамта.

Ваганов уточнил, что жителям Харлушей нет необходимости ожидать машину на улице. Почтовый работник доставляет и будет доставлять пенсии на дом

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина, в настоящий момент кадровый вопрос в селе Большие Харлуши решен.

«Жители села Большие Харлуши сейчас получают все почтовые услуги. Пенсии и социальные выплаты клиенты получают в срок. Многие почтовые услуги жители села могут получить на дому и дистанционно. Например, через сайт или мобильное приложение, не посещая почтовое отделение, оформить подписку», - отметила Светлана.

В почтовое отделение уже принят новый сотрудник, он проходит стажировку. «На это время помощь в работе ему оказывает начальник мобильной группы Челябинского почтамта», - уточнили в Почте России.

Отделение обслуживает клиентов по прежнему графику: вторник, четверг, суббота с 10 часов до 16 часов 13 минут с перерывом на обед с 13 до 14 часов.