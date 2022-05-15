Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков

В Снежинске Челябинской области продлили срок действия пропусков для нетрудоустроенных жителей закрытого города. Теперь для данной категории граждан документ будет действителен в течение трёх лет, а не года, как это было раньше.

Об этом в своём Телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

К омбудсмену обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в ЗАТО. Она указала на несправедливость ограничения, согласно которому пропуска для таких граждан, как она, выдаются на один год, а для остальных снежинцев - на срок до восьми лет. Юлия Сударенко согласилась, что данная мера ставит жителей Снежинска, не имеющих официального места работы, в неравное положение по сравнению с другими горожанами.

«Свою позицию я изложила руководству предприятия и попросила рассмотреть возможность увеличения для них сроков действия пропусков. С ней согласились не только градообразующее предприятие, но и УФСБ России по Челябинской области. На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трёх лет. Жителям придётся не так часто заниматься этим вопросом», — написала уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

Юлия Сударенко также отметила, что на решение этого вопроса ушло немало времени, но оно было потрачено не зря. За содействие омбудсмен поблагодарила УФСБ России по Челябинской области, а также руководство «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина».