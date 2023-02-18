Дмитрий Певцов подарил гитары бойцам в зону СВО

Народный артист России Дмитрий Певцов написал видеообращение к южноуральцам. Он призвал жителей Челябинской области поддержать марафон «Народный фронт. Все для победы!».

Видеообращение Певцова опубликовал «Народный фронт Челябинской области».

Народный артист России уверен, бойцы, которые сейчас находятся на передовой, делают все, чтобы мы с вами жили спокойно.

«Дорогие южноуральцы! Мы открываем сбор помощи бойцам вместе с «Народным фронтом» к 23 февраля – Дню Защитников Отечества. Сейчас это очень важно. Есть настоящие защитники, которые с оружием в руках в горячей точке нашей страны защищают наше право на русский язык, на свое мнение, на свой суверенитет. Они воюют за то, чтобы на нашей земле больше не было фашизма. Нашим ребятам требуется помощь в различных сферах, в том числе обмундирование», - сказал Дмитрий Певцов.

Он подписал гитары, которые отправятся в зону СВО. Народный артист России выразил надежду, что в свободные минутки бойцы смогут на них поиграть».