Дмитрий Тишин и Алексей Текслер поздравили лейтенантов-пограничников с началом службы на Южном Урале

Начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин и глава региона Алексей Текслер завершили сборы офицеров-выпускников высших учебных заведений федеральной службы безопасности страны2021 года, прибывших на Южный Урал для несения службы.

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Дмитрий Тишин отметил, что, хоть все выпускники родились в различных уголках великой России, закончили разные военные заведения, сегодня их объединила граница Южного Урала.

«Выявление нарушителей всевозможных режимов, лиц с признаками террористической деятельности и других правонарушений для личного состава управления, а теперь и для вас – это не примеры из учебников, а реальность. Для этого мы имеем обустроенную инфраструктуру, с высокой долей новейших технических средств. У вас есть возможность на практике закрепить полученные знания», - подчеркнул Дмитрий Тишин.

Алексей Текслер, являющийся председателем региональной пограничной комиссии, не первый раз становится почетным гостем традиционного ежегодного мероприятия, в котором офицеры-выпускники проходят проверку уровня теоретических знаний и практических навыков по различным воинским дисциплинам, полученных ими в высших учебных заведениях, изучают особенности обстановки на российско-казахстанской границе и условия применения новейших образцов вооружения и технических средств, а также культуру и традиции многонационального населения приграничных районов.

«Поздравляю вас с началом службы в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. Знаю, вы приехали из разных мест – от Калининграда до Хабаровска, здесь, на Южном Урале, вы сможете применить все те знания, которые получили в пограничных институтах. Южный Урал – особое, стратегическое место, опорный край державы. У нас многовековая пограничная история. Сегодня в Челябинской области почти 900 километров государственной границы, мы граничим с дружественным нам государством – республикой Казахстан», - сказал в приветственном слове Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Челябинской области, губернатор и главный пограничник Южного Урала вручили лейтенантам «Наказ с кодексом чести офицера-пограничника».