До скольки лет призывают в армию: максимальный призывной возраст, служба после 27 лет

Согласно действующему законодательству РФ, граждане страны мужского пола обязаны пройти срочную воинскую службу. При этом установлены не только конкретные сроки службы, но и ограничения по возрасту. Рассмотрим подробнее, до скольки лет призывают в армию в России.

Максимальный призывной возраст

В настоящее время лица мужского пола могут привлекаться на срочную службу до момента наступления 27 лет. В тех случаях, когда до указанного срока молодой человек не был привлечен к службе, он освобождается от своей обязанности. В дальнейшем останется посетить военный комиссариат по месту жительства и получить военный билет.

Если же гражданин скрывался от призыва, то ему будет предоставлена справка уклониста или рассмотрен вопрос о привлечении к административной, а также уголовной ответственности. В данном случае все решается для каждого индивидуального случая.

Важно учитывать, что при вручении призывной повестки даже за неделю до достижения возраста 27 лет, гражданин будет привлечен к воинской службе на общих основаниях. Узнать, как получить законное освобождение от армии до 27 лет, можно на сайте компании ПризываНет — prizyvanet.ru.

Служба в армии после 27 лет

После успешного завершения срочной службы, следует знать, что государство вправе вновь привлечь к военной службе. Такое развитие событий возможно при начале войны. В данном случае возрастной предел призыва будет значительно увеличен. При этом осуществляется условное разделение лиц мужского призывного пола по возрастным группам:

от 18 до 35 лет;

от 35 до 45 лет;

от 45 до 50 лет.

При этом в первую очередь будет осуществляться мобилизация лиц, находящихся в воинском запасе в возрасте от 18 до 35 лет. Также будут привлечены граждане, получившие категорию годности «Б».

В дальнейшем будут по мере необходимости привлекаться две оставшиеся возрастные группы. Это обусловлено тем, что первая возрастная категория граждан обладает лучшим физическим состоянием. Это имеет огромное значение в условиях военного времени.

Получается, что в период войны максимальный призывной возраст будет составлять порядка 50 лет.

Сейчас можно найти множество публикаций от различных изданий, которые утверждают, что призывной возраст для привлечения на срочную службу будет повышен. При этом максимальный возраст у разных изданий отличается в пределах от 30 до 32 лет. На самом деле, никаких нововведений в этом году не зафиксировано.