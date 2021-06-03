До слёз: волонтёры челябинского приюта спасли собаку с тремя отрубленными лапами

В Челябинске спасли собаку с тремя отрубленными лапами. Зоозащитники из приюта «БиМ», где в настоящее время находится спасенное от голодной смерти животное, предполагают, что четвероногая угодила в капкан.

Когда за ней приехали добрые люди, собака лежала в траве. Смотреть без слез на это видео невозможно. На нем – живой скелет: ребра, кажется, вот-вот прорвут кожу.

Попавшая в беду собака была обнаружена горожанкой по имени Любовь в кустах на территории «Тракторосада-3». Женщина, пожалев бездомную калеку, начала обзванивать ветеринарные клиники, но везде ей отказали, как и в министерстве экологии, ответив, что собаками не занимаются. Тогда она написала в приют «БиМ», указала, где искать животное, сообщила также, что бездомышу оставили воду и еду. И - как хорошо, что «БиМ» увидел электронное письмо («Знаете, что самое интересное: мы НИКОГДА не заглядываем на почту, а здесь просто случайно увидели письмо с просьбой и вот…!» – написали волонтеры приюта в посте о своей новой подопечной) - помощь изможденному животному пришла (первого июня).

Вчера вечером, второго июня, помощник «БиМа» привез собаку из ветеринарной клиники, где ей поставили капельницу и сделали рентген травмированных лапок (у найденыша три культи и только одна целая конечность) в приют. Собака провела в клинике ночь, состояние ее было тяжелым.

Сильнейшее обезвоживание – врач еле-еле нашел вену. Раны на лапках успели зарубцеваться – по мнению ветеринара, собака явно пролежала не один день (примерно около недели). Что она испытала за это время – известно только ей. Дикую боль, страх, голод, жажду…

«В машине девочка сделала все уличные дела, в приюте покушала, попила и, довольная, осталась у нас. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», - сообщили спасители четвероногой, которая пока не имеет клички (безымянной ей оставаться недолго – «БиМ» решил не тянуть и запустил игру в своей группе в ВКонтакте «Выбери имя»).

Любители животных активно включились в игру. Среди предложенных вариантов имен – Вита, Герда, Лапа, Уна, Трис, Верба, Адель, Тильда, Мия, Пальма, Найда, Флора, Лайма, Зена, Габи, Нюша, Ника, Ева (и даже Арчи).

Тем временем, собаке предстоит долгий путь к выздоровлению. Денежных средств у приюта «БиМ» (как и у других частных приютов Челябинска) всегда катастрофически не хватает, и только общими силами мы можем помочь этому замечательному, испытавшему в своей невеселой собачьей жизни так много боли хвостику поправиться и зажить полноценной (насколько это возможно при таких травмах) жизнью. Каждые десять, двадцать, 50 рублей – это маленький шажок вперед.

Карта Сбербанка

4276 7212 9109 5537

Татьяна Викторовна М.

(При переводе не указывайте комментарии, карту могут заблокировать)

SMS-пожертвования

«Голодный телефон» МТС

8-982-325-31-46

«QIWI КОШЕЛЕК» - 9193045444 (ЕВРОСЕТЬ, «Связной», салоны сотовой связи МТС и Мегафон, синие терминалы, всё без комиссий!)

Яндекс.Кошелёк - 410011493603409

PayPal - 89193045444@mail.ru

Карта ВТБ24 5543 8633 2460 9514

Карта Альфа-банк 4261 0126 3531 2797

Банк получателя: ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва

БИК 044525593

К/с 30101810200000000593

Наименование получателя: Хамзина Юлия Тагировна

Счет получателя: 40817810608210026250