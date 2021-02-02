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Добровольцы Донбасса официально берут шефство над детским домом Копейска

Челябинское региональное отделение Союза добровольцев Донбасса официально берет шефство над детским домом Копейска, который находится на Чернышевского, 8. Договор о сотрудничестве будет подписан в ближайшее время.

О предстоящем событии агентству «Урал-пресс-информ» сообщил защитник мирного населения Донбасса, заместитель руководителя областного подразделения СДД Филипп Венедиктов.

«С копейским детским домом нас связывает давняя дружба, которую мы планируем укрепить. Сегодня в очередной побывали в гостях у воспитанников, передали деткам два ящика замечательного печенья – подарок от спонсора, директора Кременкульской фабрики Виталия Германа. Директора детского дома Александру Николаевичу Инюшину и педагогу-организатору Раисе Васильевне Подмарёвой вручили памятные подарки», - рассказал Филипп Венедиктов.

Также во время визита в муниципальный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, второго февраля гости побывали в музее учреждения, который произвел на них большое впечатление, а особенно поразила мастерская – вотчина инструктора по труду Виктора Доброносова.

По словам Филиппа Венедиктова, в музее много удивительного, созданного (в это трудно поверить, ведь здесь можно увидеть настоящие произведения искусства) - под руководством «доброго волшебника» Виктора Николаевича - руками ребят.

«В предстоящую субботу, шестого февраля, повезем деток на челябинский каток – в горсад имени Пушкина. А 11-го февраля организуем для них экскурсию в музей ВИК «Дивизион». Надеюсь, ребятам понравятся и запомнятся оба этих мероприятия», - сказал Филипп Венедиктов.

К слову, желание и готовность оказывать данному социальному учреждению посильные помощь и поддержку уже выразили руководитель челябинского регионального отделения «Царьграда» Евгений Дорохов и лидер местного подразделения Гвардии Захара Прилепина Владимир Федосов.