Добровольцы волонтёрского центра РМК поздравляют подопечных паллиативной службы

Добровольцы Волонтёрского центра Русской медной компании (РМК) поздравляют подопечных паллиативной службы, которым часто сложно выбраться из дома, но они, как и все дети, с нетерпением ждут новогодних чудес, праздника и подарков.

Чтобы порадовать ребят и подарить им новогоднюю сказку, добровольцы Волонтёрского центра РМК решили объехать около полутора сотен детей с тяжёлыми заболеваниями в Челябинске, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Копейске, Магнитогорске, Чебаркуле, Коркино, Южноуральске и Миассе.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, Дед Мороз, Снегурочка и даже медведь с балалайкой поздравят, развеселят, да ещё и подарок вручат. Специально для детей Благотворительный фонд РМК подготовил не только сладкие, но и полезные подарки: это рюкзачки с раскраской и кормушкой для птиц, которую можно будет также раскрасить и повесить на дерево или за окно, чтобы подкармливать птиц и наблюдать за ними всю зиму.

«Также Благотворительный фонд РМК приготовил специальные праздничные продуктовые наборы и для родителей. Всё своё время они посвящают детям, и им тоже часто нужна поддержка и внимание. Поздравлять семьи волонтёры будут все новогодние праздники», - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.