Долой безработицу! Число трудоустроенных челябинцев продолжает увеличиваться

Число безработных жителей Челябинска за прошедшую неделю уменьшилось на 719 человек.

С начала года количество трудоустроенных горожан увеличилось на 12 тысяч 44 человека (благодарю центру занятости населения работу нашли четыре тысячи 583 человека).

Данные статистики сегодня, 17-го мая, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

По его словам, если число безработных в областном центре уменьшается, то самозанятых горожан становится больше с каждым днем. Только за последнюю неделю данный статус приобрел еще 201 житель южноуральской столицы.

С начала текущего года количество самозанятых граждан в Челябинске увеличилось на шесть тысяч 369 человек.