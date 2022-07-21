Дольщики-новоселы: в Челябинске ввели в эксплуатацию сразу три проблемных дома

В Челябинске ввели в эксплуатацию сразу три проблемных жилых дома. Таким образом, в ближайшее время новоселье на своих законных «квадратах» справят свыше полутысячи участников долевого строительства.

Как сообщает министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, речь идет о домах Курчатовского района, все они расположены на улице Профессора Благих, в 51-м микрорайоне. Это жилые дома №51, №67 и №71.

Как напомнили в министерстве, наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достроить дома №51 и №67 в июле 2020-го года, дома №71 – в октябре того же годы. Работы на объектах вел региональный фонд.