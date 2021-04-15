Дорогу к школе в Чурилово начнут строить в 2021 году

В микрорайоне Чурилово Челябинской городского округа в 2021 году построит часть дороги к школе. А пока дети вынуждены добираться на занятия по грязи в резиновых сапогах.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, инспектируя дороги областного центра в четверг, 15 апреля.

Главе региона представили проект строительства автомобильной дороги по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда в Челябинске. Дорога ведет к новому образовательному учреждению и ее планировалось достроить в 2022 году, но, по распоряжению губернатора, построят к началу нового учебного года.

«В Чурилово мы находимся рядом со школой. Здесь нет подъезда, дети ходят в сапогах, это никуда не годится, - прокомментировал увиденное Алексей Текслер. - Решение по строительству новой дороги с тротуаром, с освещением принято. По словам губернатора, часть работ, которая запланирована на 2022 год, будет сделана в этом году. «Соответственно, мы обеспечим полноценный подход и подъезд к школе», - подчеркнул Алексей Текслер.

В целом, по словам губернатора словам, в этом году Челябинск направит почти в два раза больше средств на новое дорожное строительство. В 2020 году выделено 450 миллионов рублей на дороги к новостройкам, которые были сданы еще несколько лет назад, а дорог до сих пор нет. Объем регионального дорожного фонда сохранен в полном объеме.