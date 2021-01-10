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На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202

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Дорожники продолжают очищать улицы Челябинска от снега в сопровождении машин ГИБДД

Дорожные службы Челябинска продолжают работу по очистке улично-дорожной сети города от снега. Содействие спецслужбам оказывает Госавтоинспекция.

Как сообщили в администрации Челябинска, снег в городе убирают механизированными колоннами и вручную.

Ведётся очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, для предотвращения образования наледи посыпается противогололедный материал.

Снегоуборочную технику сопровождают экипажи ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску. Они обеспечивают беспрепятственный проезд и более качественную очистку дорог.

«Госавтоинспекция города Челябинска в связи со сложными погодными условиями оказывает содействие дорожным службам в очистке города от снега, - отметил начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Сергей Луценко. - Водителей просят не оставлять свои автомобили на обочинах магистральных городских улиц, что затрудняет очистку и не дает в полной мере качественно очистить город от снега».

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также быть взаимовежливыми, не создавать помех для движения снегоуборочной техники.

Фото: управление дорожного хозяйства и Госавтоинспекции Челябинска