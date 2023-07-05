Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты

Дорожный ремонт в Челябинске набирает обороты. На ряде объектов, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги», подрядчики работают с опережением графика.

На проспекте Ленина – на участке от Героев Танкограда до Линейной - ведется полное переустройство проезжей части: ликвидировано мощение гранитным камнем, из-за которого раньше всегда возникала деформация дорожной одежды, обустраиваются тротуары, прокладываются линии наружного освещения.

На участке от Героев Танкограда до улицы Российской по проспекту Ленина также заменены бортовые камни и уложен асфальт, продолжается фрезерование покрытия.

На этой неделе подрядчик начнет работы по обустройству перекрестков проспекта Ленина с улицами Володарского и Энгельса.

Кроме того, на участке от улицы Героев Танкограда до Воровского появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта.

В Металлургическом районе ведется ремонт улицы Сталеваров - от Шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого и улицы 2-й Павелецкой - от Шоссе Металлургов до улицы Лазурной.

На улице Сталеваров отремонтируют проезжую часть общей протяженностью 2,6 километра. В настоящее время ведется установка бортового камня, обустройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и тротуаров. Кроме того, подрядчик проводит работы по ликвидации имеющегося асфальта вокруг деревьев и восстанавливает придорожные газоны.

На улице 2-й Павелецкой отремонтируют 7,8 километра дорожного полотна и тротуаров. Работы ведутся на участке от Шоссе Металлургов до цеха холодного проката. Проводятся демонтаж и установка бортовых камней, устройство щебеночного основания тротуара. На следующей неделе на асфальтовом полотне нанесут дорожную разметку.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, особое внимание при ремонте подрядчики уделяют доступности городской среды, выполняя занижения в местах движения пешеходов.

«Все работы идут с серьезным опережением графика. Срок завершения дорожных работ на всех объектах – 20 августа текущего года», - сообщили в мэрии.