27.09.2022
Два челябинца вошли в число призеров хакатона по искусственному интеллекту
27.09.2022
В Челябинске автобус из лужи вызволяли спасатели
27.09.2022
Дмитрия Рогозина сделают полпредом Крымского округа
27.09.2022
Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже
27.09.2022
За сутки заболело ковидом 1255 южноуральцев, выздоровело 1605, умерло трое
27.09.2022
Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
Два челябинца вошли в число призеров хакатона по искусственному интеллекту
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022