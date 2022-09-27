Два челябинца вошли в число призеров хакатона по искусственному интеллекту

В Москве подведены итоги шестого окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» ―одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходил на площадке офиса VK. Двое участников из Челябинской области вошли в число его победителей и призеров.

До финальных защит дошли 44 команды. Участники разработали решения в трех кейсах. По итогам хакатона девять команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 800 000 рублей.

Дмитрий Куценко и Никита Романов из Челябинской области в составе команды Chill Garage заняли второе место в кейсе Банка России. Их решение поможет усовершенствовать инструментарий прогнозирования инфляции, дополнив его методами на основе альтернативных данных.