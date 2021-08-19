Двадцать южноуральских аграриев получат гранты на развитие фермерского дела

В Челябинской области выбрали получателей грантов «Агростартап» из числа 48-ми претендентов, подавших документы в региональный минсельхоз в текущем году и прошедших отбор. Конкурсная комиссия, проанализировав все представленные на рассмотрение бизнес-планы, определила двадцать победителей.

Все получатели государственной поддержки намерены начать своё аграрное дело в качестве фермеров, почти все они (19 человек) будут заниматься животноводством – мясным и молочным.

Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет три миллиона рублей, если получатель намерен разводить крупный рогатый скот мясного или молочного направления, и полтора миллиона рублей, если фермер занимается растениеводством, например, выращивает картофель или зерно.

Общая сумма на выплату грантов из бюджета в рамках региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составляет в 2021 году для Челябинской области 55,5 миллиона рублей.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области, председатель конкурсной комиссии Александр Завалищин, очень радует, что у этих людей высокая внутренняя мотивация, они осознают свою ответственность в таком трудном деле, как животноводство.

Среди получателей грантов есть и такие, которые продолжают дело своих родителей, например, Акжол Хусаинов из Верхнеуральского района. Ему 24 года, по образованию он финансист. Намерен продолжить дело своего отца Каирбека, который получил государственную поддержку в 2014 году как начинающий фермер.

«Буду жить в деревне, отец будет за мной присматривать», – заверил конкурсную комиссию Акжол Каирбекович.

Другой получатель гранта «Агростартап», который тоже общался с членами конкурсной комиссии по интернет-связи, Булат Шантаев из Нагайбакского района, уверен, что станет лучшим поставщиком мяса на юге Челябинской области.

«Буду закупать пять-шесть месячных бычков симментальской породы, откармливать и реализовывать. Уже сейчас мы пасём своё стадо, а перед новым годом около трёх месяцев откармливаем в коровниках, а затем отправляем на реализацию», - рассказал Булат Шантаев.

По условиям получения грантов «Агростартап» получатели должны зарегистрироваться в качестве фермеров и вести хозяйство с положительной динамикой в производстве не меньше пяти лет. В минсельхозе надеются, что государственная поддержка – грант – станет для всех новоиспечённых фермеров первой ступенькой в аграрной трудовой биографии.