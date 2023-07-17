Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля

В Челябинске до 18 июля закрыто движение транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, здесь завершены работы по замене рельсов и начаты работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.

Напомним, с 22 часов 14 июля до пяти утра 17 июля было закрыто движение трамваев по проспекту Победы в связи с заменой рельсошпальной решетки и дорожного полотна на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной.