17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
17.07.2023
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
17.07.2023
С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка
17.07.2023
Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень
17.07.2023
За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области
17.07.2023
Коллективный договор Челябинского цинкового завода признан одним из лучших в России
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября
11.07.2023
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
09.07.2023
В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023