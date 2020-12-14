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Егоров: Три территории Челябинска будут застроены по новым правилам

Челябинск меняет подходы к многоэтажной застройке городских территорий, предусматривая в границах строительства создание природных рекреационных зон.

Об этом сегодня, 14-го декабря, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городской среде Александр Егоров.

«В рамках применения современных принципов компактности застройки города - для предотвращения «расползания» Челябинска и минимизации высотного строительства на окраинах – были внесены изменения в правила землепользования и застройки на трех территориях: в восточной части поселка Новосинеглазово, к востоку от озера Смолино и в районе станции Шагол», - отметил Александр Егоров.

Он подчеркнул, что план 2000-х годов по многоэтажной застройке типа «Гринфилд» (без обеспечения достаточной социальной и транспортной инфраструктуры) пересмотрен.

«На трех вышеназванных территориях установлены природные рекреационные зоны группы А1», - сообщил Егоров.

По его словам, все изменения проведены в строгом соответствии с действующим генеральным планом Челябинска.