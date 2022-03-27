Экипаж ДПС не дал замерзнуть автомобилистке и ее пассажирам

Жительница Челябинской области поблагодарила сотрудников ГИБДД за оказанную помощь на дороге в непогоду. Госавтоинспекторы не допустили чрезвычайного происшествия с участием автомобиля, в салоне которого находились пассажирка - подросток и домашний питомец – собака.

В управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области поступила благодарность в адрес инспекторов ДПС лейтенантов полиции Семена Филиппова и Александра Клепова. Автор письма указала, что сотрудники полиции оказали ей помощь, когда у ее автомобиля на автотрассе М5 «Урал» случилась поломка.

«Женщина вместе с дочерью и собакой выехала из Челябинска в Златоуст. В условиях непогоды автоледи почувствовала, что машина потеряла управляемость. Ей пришлось сделать вынужденную остановку на 183 километре автодороги. Разобраться самостоятельно с неисправностью женщина не смогла. На помощь пришел проезжавший мимо экипаж ДПС», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские Семен Филиппов и Александр Клепов осмотрели автомобиль, предположив, что поломка может быть вызвана неисправностью с электроникой транспортного средства. Оставлять автомобиль на проезжей части в снегопад было опасно, поэтому госавтоинспекторы приняли решение о сопровождении его до ближайшей стоянки. Аккуратно двигаясь на небольшой скорости экипаж ДПС благополучно сопроводил неисправное транспортное средство до парковки рядом с гостиницей. Здесь семья смогла спокойно дождаться специализированной помощи.