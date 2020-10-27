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Экологи ЧелГУ одержали победу в «водном» конкурсе минприроды России

Общество
Сегодня, 13:59
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Объединение студентов факультета экологии Челябинского государственного университета «Заинтересованные лица» победило в общероссийском экоквесте «Вода России». В течение полугода вузовские команды выполняли задания по водосбережению.

Организатором квеста выступило минприроды РФ в рамках программы «Вода России» при поддержке движения ЭКА – межрегиональной общественной организации, которая уже десять лет вовлекает людей в снижение экологического следа и бережное отношение к природе.

Задачей студентов стало привлечение внимания коллективов своих университетов к проблемам водных ресурсов и к активным действиям по сокращению водного следа. Среди заданий – провести детективное расследование, снять видеоклип, подготовить публичное выступление. Будущие экологи разрабатывали программы водосбережения в вузе, проводили эксперименты, исследования и мозговые штурмы.

Первым делом «Заинтересованные лица» ЧелГУ совместно с министерством экологии Челябинской области очистили от мусора особо охраняемую природную территорию - озеро Инышко в Миассе. А на челябинском озере Смолино они провели краеведческое исследование.

«Во время рейда на Смолино мы обнаружили замусоривание территории, захват части береговой линии, въезд автомобиля в границу водоохранной зоны, наличие заброшенной постройки в аварийном состоянии. Все факты зафиксировали и направили в региональное управление природных ресурсов», – рассказал капитан команды «Заинтересованные лица» Михаил Сергеев.

Также студенты с помощью роликов рассказали о способах сэкономить воду и развесили информационные материалы, изучили ассортимент водосберегающей сантехники в магазинах.

«Нас удивил большой выбор различного сантехнического оборудования. Это бесконтактные смесители, благодаря которым вода включается и выключается без прикосновения; смесители с аэраторами, которые смешивают воду с воздухом, за счет чего струя становится больше, а воды тратится в разы меньше; водосберегающие душевые, смывные устройства. Используя такое оборудование, мы можем сократить потребление воды до 70 процентов за год», - отметила коактивист Анастасия Гейда.

Как сообщает прес-служба вуза, отдельного внимания заслуживает аудит системы водоснабжения одного из корпусов ЧелГУ, в ходе которого не было обнаружено ни одной протечки санузлов, раковин, душевых, труб водоснабжения и водоотведения и комплекса отопления.

Однако студенты рекомендовали заменить сантехнические устройства на более экономичные. Сейчас «Заинтересованные лица» составляют план устойчивого развития ЧелГУ в «водном» направлении.

По итогам всех заданий команда «Заинтересованные лица» ЧелГУ заняла первое место. На втором – «Зелёный ПГУ» (Пенза), на третьем – волонтёрский центр «Вместе» Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана. Все победители примут участие в слёте Ассоциации «зелёных» вузов России в ноябре этого года.

 

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