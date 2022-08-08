Экскурсии на ММК стали частью федерального проекта «Россия: 85 приключений»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.08.2022

В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На пляже в Ленинском районе Челябинска, который называют в народе «Путинский», нет ни буйков, ни
06.08.2022

На «Путинский» пляж пришла полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кот опаздывал. - мог бы и позвонить,- думаю я. Я вот всегда звоню, если опазд
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
05.08.2022

В поисках потерянного платья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.08.2022

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Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (город Магни
05.08.2022

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.08.2022

ВТБ открыл офис нового формата в Миассе
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08.08.2022

В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки
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На ММК работает комиссия экспертов Роскачества
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08.08.2022

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08.08.2022

Челябинку приговорили к обязательным работам за убийство соседского той-терьера
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Фото: Магнитогорский металл

Экскурсии на ММК стали частью федерального проекта «Россия: 85 приключений»

Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область) вошли в список «Россия: 85 приключений» от издания Russia Beyond, где собраны лучшие приключения, которые можно пережить в каждом из регионов РФ.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», пока Магнитка является на Южном Урале единственным объектом, включенным в федеральный проект, целью которого является развитие внутреннего туризма в стране.

ММК предоставляет посетителям уникальную возможность оценить впечатляющий масштаб металлургического производства (площадь производственной площадки ММК превышает девять тысяч гектаров, что сопоставимо с площадью Парижа или Барселоны), больше узнать о металлургических процессах, познакомиться с богатой историей комбината и увидеть, как рождается металл и закаляется сталь.

Гости могут выбрать один из семи маршрутов, в том числе два маршрута, рассчитанные на детей, и посетить доменное и прокатное производства, уникальный стан «5000» и другие впечатляющие своими возможностями агрегаты, исторический музей ММК, где представлены миниатюрные макеты отдельных производственных установок и целых цехов, побывать на водной экскурсии по магнитогорскому водохранилищу и получить яркие и незабываемые впечатления.

Отметим, проект «Россия: 85 приключений» призван повысить привлекательность регионов для внутреннего туризма и предлагает на единой цифровой платформе описания лучших достопримечательностей с возможностью подать заявку на участие в конкретной экскурсии. В рамках проекта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики о региональных приключениях в России, а видео от посетителей туристических маршрутов станет основой для фильма, который создадут Russia Beyond и RT Doc.

Ранее Агентство стратегических инициатив при участии минпромторга РФ включило экскурсию на ММК «Укрощение огня» в онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские промышленные предприятия «Все – на завод!», а в 2021 году National Geographic назвал Магнитогорский металлургический комбинат самым интересным местом в России для промышленного туризма.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.08.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (город Магни
05.08.2022

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
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08.08.2022 11:21

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03.08.2022 16:46

Влияние музыки на личность человека

03.08.2022 16:29

Сайт челябинского бизнес-омбудсмена сменил дизайн и «переехал» на новый адрес

03.08.2022 16:19

Организатор наркобизнеса из Челябинска отправлен в колонию

03.08.2022 16:13

Семья из Челябинска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»