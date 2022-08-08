08.08.2022
ВТБ открыл офис нового формата в Миассе
08.08.2022
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки
08.08.2022
На ММК работает комиссия экспертов Роскачества
08.08.2022
Челябинец осужден за секс с 13-летней девочкой
08.08.2022
Челябинку приговорили к обязательным работам за убийство соседского той-терьера
08.08.2022
Спикер Александр Лазарев поздравил ЮАИЗ с юбилеем
Экскурсии на ММК стали частью федерального проекта «Россия: 85 приключений»
05.08.2022
Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
05.08.2022
Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ
04.08.2022
Экскурс в историю: на ММК нашли старые документы
04.08.2022
Профильная смена в «Уральских зорях» поможет выбрать профессию
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022