Экспертная оценка машин

Приобретая автомобиль у частного владельца, граждане часто становятся жертвами мошенничества. Недобросовестные продавцы делают косметический ремонт, приводят авто на вид, но под капотом прячут недопустимые изъяны и разного рода проблемные места. Детали и узлы таких машин уже изношены и выходят из строя через несколько тысяч километров пробега.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, нужна экспертная оценка автомобиля , которая поможет надежно определить реальное состояние транспортного средства. Опытный эксперт проверит технические параметры бывшего в употреблении авто и определит степень износа каждой детали.

Когда необходима услуга оценки

Такую оценку заказывают не только при покупке авто, но и в следующих случаях:

во время судебной тяжбы;

для нотариальных процедур;

после ДТП.

Автотехническая экспертиза в зависимости от случая требует тщательного изучения состояния транспортного средства, проверку всех узлов и обнаружения даже малейших неполадок. Следовательно, заниматься такой работой должен опытный специалист.

Цели экспертизы

Сегодня автомобили и другие транспортные средства продаются/покупаются, регистрируются после покупки или утилизируются. Независимая экспертиза автомобилей поможет владельцу одновременно решить несколько вопросов. Ведь после такой процедуры он узнает реальную рыночную стоимость ТС. Кроме этого, оценочная экспертиза назначается:

при переходе в наследство;

после развода супругов и раздела имущества;

в процессе списывания с баланса компании.

Компания УПСЭ

Предлагает услуги подобных профессионалов-оценщиков УПСЭ – компания, собравшая команду высококвалифицированных специалистов. Работают они по хорошо проверенной схеме с учетом всех правил и регламентов. Все этапы такой экспертизы проводятся максимально точно и без ошибок. Следовательно, заказчик получает только достоверные результаты, не вызывающие сомнений.

Процесс оценки проходит максимально прозрачно, при непосредственном участии заинтересованной стороны. На основании добытых сведений и фактов составляется экспертное заключение, которое передается заказчику. В таком документе отображены все обнаруженные неполадки, детально описывается состояние каждого узла, степень износа и другие проблемы. Кроме того, в заключение вносится реальная рыночная стоимость автомобиля.