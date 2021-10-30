Экспертная оценка машин

Приобретая автомобиль у частного владельца, граждане часто становятся жертвами мошенничества. Недобросовестные продавцы делают косметический ремонт, приводят авто на вид, но под капотом прячут недопустимые изъяны и разного рода проблемные места. Детали и узлы таких машин уже изношены и выходят из строя через несколько тысяч километров пробега.
Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, нужна экспертная оценка автомобиля, которая поможет надежно определить реальное состояние транспортного средства. Опытный эксперт проверит технические параметры бывшего в употреблении авто и определит степень износа каждой детали.
Когда необходима услуга оценки
Такую оценку заказывают не только при покупке авто, но и в следующих случаях:
- во время судебной тяжбы;
- для нотариальных процедур;
- после ДТП.
Автотехническая экспертиза в зависимости от случая требует тщательного изучения состояния транспортного средства, проверку всех узлов и обнаружения даже малейших неполадок. Следовательно, заниматься такой работой должен опытный специалист.
Цели экспертизы
Сегодня автомобили и другие транспортные средства продаются/покупаются, регистрируются после покупки или утилизируются. Независимая экспертиза автомобилей поможет владельцу одновременно решить несколько вопросов. Ведь после такой процедуры он узнает реальную рыночную стоимость ТС. Кроме этого, оценочная экспертиза назначается:
- при переходе в наследство;
- после развода супругов и раздела имущества;
- в процессе списывания с баланса компании.
Компания УПСЭ
Предлагает услуги подобных профессионалов-оценщиков УПСЭ – компания, собравшая команду высококвалифицированных специалистов. Работают они по хорошо проверенной схеме с учетом всех правил и регламентов. Все этапы такой экспертизы проводятся максимально точно и без ошибок. Следовательно, заказчик получает только достоверные результаты, не вызывающие сомнений.
Процесс оценки проходит максимально прозрачно, при непосредственном участии заинтересованной стороны. На основании добытых сведений и фактов составляется экспертное заключение, которое передается заказчику. В таком документе отображены все обнаруженные неполадки, детально описывается состояние каждого узла, степень износа и другие проблемы. Кроме того, в заключение вносится реальная рыночная стоимость автомобиля.