Эксперты Мегафона: на связи с Челябинском свыше 100 стран

Южноуральцы стали чаще общаться с иностранцами. Объем звонков и минут вырос в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза. Также на треть расширилась география международных контактов. Рост популярности могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

В список новых направлений для общения жителей Челябинской области в этом году добавились 27 стран. Среди них связисты выделили десятку таких необычных как Белиз, Габон, Камерун, Конго, Мьянма, Лесото, Мали, Танзания, Уругвай и даже Маршалловы острова.

В целом южноуральцы обзвонили уже 109 стран. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Самые длительные беседы зафиксированы между челябинцами и жителями Китая – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 6,5 минуты. Количество вызовов в Поднебесную за год показало рекордный рост в 7,5 раза.

Более долговременные диалоги также происходят с жителями довольно экзотических для разговора стран – Бахрейном, Албанией и Грецией. На них уходит в среднем около 6 минут. Впрочем, данные направления были популярны и для отдыха за границей летом 2021 года. Что касается стран СНГ, то на бывшее содружество приходится самое большое количество вызовов – 92%. Лидерами по продолжительности разговора являются родственники и друзья челябинцев из Таджикистана и Украины.

Самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между жителями южноуральского региона, Мозамбика, Мьянмы, Норвегии и Сингапура. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает меньше половины минуты. Микробеседы в 10 секунд связисты фиксируют с Гвинеей и Бразилией.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить южноуральцы предпочитают с англичанами. В Великобританию из региона ежемесячно улетает более 10 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Польша и США.