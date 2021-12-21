Экспорт легковых авто возрос на 42 %

Россия за период с января по октябрь 2021 г. заметно улучшила показатели объемов продаж автомобилей за границу.

Новость составлена по данным Федеральной таможенной службы. Экспорт легковых машин, по показателям за октябрь, вырос на 42 %. Это 73,2 тыс. автомобилей общей стоимостью в 1 159 млн. долларов. В том же месяце были отправлены партии машин на внешние рынки. Общее количество — 6,8 тыс. Стоимость автомобилей составляет 97,4 млн. долларов, что на 2,6 % меньше, чем в сентябре.

Такая оптимистичная картина не только на рынке легковых авто. Грузовые машины производства России, похоже, тоже стали больше интересовать зарубежных потребителей. Вывоз такого автотранспорта за аналогичный период (с января по октябрь) составил 10,5 тыс. единиц общей стоимостью 272,6 млн. долларов. По сравнению с прошлым годом показатели возросли на 11,5 %. В течение октября были экспортированы грузовые машины в количестве 1,3 тыс. на 32,8 млн. долларов, что превысило результаты сентября на 30,8 %.

Ульяновский завод в ноябре текущего года снова заключил соглашения о поставках на авторынки Анголы. Теперь там продают ударный внедорожник УАЗ «Патриот».

«Группа ГАЗ» начала поставлять в Болгарию «Газель NN».

По данным tarantas.ru, в январе 2022 г. ожидается скачок цен на новые авто. Называют целый комплекс причин, среди которых инфляция и повышение себестоимости продукции. Поэтому лучше купить авто сейчас.

Справка. УАЗ, по мере превращения из утилитарного автомобиля в семейный, становится все более популярным. Его постепенно оснащают самыми современными системами. Разрабатывается дизельная версия, пока только для экспорта.

«Патриот» знают как минимум в 40 странах. К ним прибавился Китай — там сейчас бум на милитари-стиль. Руководство завода планирует поставлять модель в Латинскую Америку и страны Азии.

Вадим Швецов — генеральный директор завода — утверждает, что у флагманского внедорожника УАЗ Патриот всего 2 конкурента: Шевроле Нива и Рено Дастер, а по соотношению цены и качества его просто не с чем сравнивать.

Плюс это первый автомобиль производства России, который поставляется в США официально. Он вызывает особый интерес и хорошо продается по цене в базовой версии около 26,4 тыс. долларов или 2 млн. руб. Авто заднеприводное с подключаемым полным.

Производитель предоставляет американским покупателям гарантию на 5 лет (около 100 000 км пробега).

В следующем году планируется наладить сборку авто из машинокомплектов российского производства.