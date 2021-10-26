Электронные или механические часы: в поисках достойного подарка

Хорошей традицией стал новогодний подарок в виде часов известного бренда, которые будут сопровождать человека в его делах и лишний раз напоминать о дарителе. Однако столкнувшись с необходимостью выбора из огромного ассортимента, многие затрудняются уточнить для себя преимущества электронной или механической модели, чтобы порадовать будущего владельца. Попробуем разобраться, какое из предложений лучше, гарантируя точность хода и долговечность эксплуатации механизма.

Типы модификаций современных часов

В зависимости от стиля исполнения часовые механизмы делят на несколько групп:

Классические. Оптимально сочетаются с деловым костюмом, соответствуют требованиям офисного дресс-кода.

Повседневные. Подходят под современную городскую одежду, наделены базовыми функциями.

Ультрасовременные. Призваны дополнить праздничный или выходной гардероб, отличаются респектабельностью внешнего исполнения.

Спортивные. Предназначены для активных видов спорта и тренировок, наделены специальными опциями для подсчета калорий, скорости движения, количества шагов, пройденного расстояния и т.д.

Тем, кто планирует купить часы, стоит знать, что в каждой категории имеются модели и электронных, и механических часов. Попробуем разобраться в преимуществе каждого типа механизма.

Чем отличаются электронные и механические часы

Конструкция механических часов сложнее, поэтому им требуется регулярное обслуживание и бережное отношение. Кроме того, механические модели нуждаются в регулярном подзаводе, если эта функция не реализована в автоматическом формате. Однако взамен такие часовые механизмы предлагают длительный срок эксплуатации и респектабельность созданного образа, который они отлично дополняют.

Электронные часы понравятся прагматичным и активным представителям молодежи и лиц среднего возраста. Они отличаются повышенной точностью, не требуют подзавода и работают от «долгоиграющей» батарейки, ресурса которой хватает на 1-2 года. Несложная конструкция таких часов надежна и ремонтопригодна. Более того, вы легко сможете подобрать модель в классических тонах, которая ничем не выдаст своего современного происхождения и будет отлично сочетаться с деловым костюмом.

Если вы сомневаетесь в правильности сделанного выбора, задайте интересующие вопросы консультантам магазина часов или ознакомьтесь с отзывами реальных покупателей.