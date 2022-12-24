Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца

Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне исполнил новогодние мечты ребят из города Златоуста в рамках губернаторской "Ёлки желаний".

Как рассказали в районной администрации, двенадцатилетнему Егору, увлекающемуся конструированием, Владимир Шамне подарил конструктор, а четырнадцатилетней Александре, которая увлекается плаванием, подарочные сертификаты в магазин спорттоваров. Папа этих ребят сейчас мобилизован в рамках проведения специальной военной операции, чтобы защитить нашу страну.

«Сегодня новогодние желания брата и сестры исполнилось. И мы верим, что главное желание ребят - чтобы их папа вернулся домой, обязательно сбудется», – отметили сотрудники калининской администрации.