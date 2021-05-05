Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли

За прошедшие сутки еще у 102-х жителей Челябинской области выявили коронавирус. Школьников среди вновь заболевших нет.

По данным регионального минздрава, в настоящее время число больных COVID-19 на Южном Урале составляет две тысячи 907 человек.

Умерло за последние сутки девять пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - семь человек, от других причин - два (сутками ранее скончалось семь южноуральцев, болевших ковидом).

За последние сутки из больниц Челябинской области были выписаны 102 пациента – столько же, сколько заболело (интересно, что сутками ранее количество вновь заболевших и покинувших лечебные учреждения южноуральцев также было одинаковым – 104 человека).

За все время пандемии в Челябинской области выздоровели и были выписаны из больниц 55 тысяч 38 пациентов. Заболело в общей сложности 60 тысяч 629 жителей региона.

За период пандемии коронавируса на Южном Урале было проведено два миллиона 59 тысяч 564 исследования на ковид методами ИФА и ПЦР, в том числе тысяча 30 тестов сделано за прошедшие сутки.