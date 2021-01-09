В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо

Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска

В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки, но пройдут они не совсем обычно

Еще 350 южноуральцев победили ковид

За прошедшие сутки в Челябинской области выписаны из больниц 350 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, что в три раза больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (накануне выздоровели 115 человек). За период пандемии справились с коронавирусом 23 тысячи 759 южноуральцев.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлено 294 южноуральца, у которых подтвердился коронавирус (днем ранее было чуть меньше – 294 человека).С начала пандемии в зарегистрировано в общей сложности 38 тысяч 810 инфицированных ковидом.

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Непосредственно от ковидной пневмонии умерли шесть человек – две женщины в возрасте 66 и 89 лет и четверо мужчин 56, 66, 68 и 81 год. Кроме того, за сутки скончалось еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – 71-летняя, 85-летняя и 86-летняя женщины и 82-летний мужчина.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 373 пациента с коронавирусной инфекцией, у 580 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 793 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на десятое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжают борьбу с коронавирусом 13 тысяч 637 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 703).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.