Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс

В Магнитогорске (Челябинская область) начинается проектирование термального комплекса, который даст новый импульс сфере досуга, отдыха и оздоровления города металлургов.

Комплекс станет еще одной изюминкой уже ставшего знаменитым магнитогорского «Притяжения». Концепцию нового проекта городского курорта, презентованную командой AltDevelopment, утвердил председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, дав поручение приступить к проектированию объекта.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, решения, заложенные в проекте, опережают время, а концепция по части идей будет уникальна для России.

Проведя анализ наиболее востребованных услуг, создатели парка «Притяжение» предложили новый объект, пользующийся высоким спросом в регионах с резким континентальным климатом, – термальный комплекс. Это новый тренд в туристической отрасли, который привлекает множество туристов и будет востребован у жителей Магнитогорска.

Строительство термального комплекса предполагает целый ряд мероприятий, а именно возведение разных бань мира, размещение разнообразных зон релаксации и восстановления, оформление гармоничного окружающего пространства, строительство бассейнов и других сопутствующих сооружений. Частично термальный комплекс будет размещен в лесном массиве, но при этом будет хорошо виден со стороны городского курорта «Притяжение», что повысит его узнаваемость и посещаемость.

Общая площадь комплекса превысит восемь тысяч квадратных метров. Здесь разместятся внутренние, уличные и тематические бассейны общей площадью тысяча «квадратов», современный банный комплекс, гостиница «Европа», в которой будет проведена реновация с коррекцией категорий номерного фонда.

Также в лесном массиве добавятся уединенные бунгало, где гости курорта смогут наслаждаться чистым воздухом и пением птиц, не выезжая за пределы города. Каждое бунгало будет оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.

СПРАВКА

Городской курорт «Притяжение» - уникальный проект по преобразованию городской среды Магнитогорска, инициатором и инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В 2022 и 2023 годах вошли в строй первая и вторая очереди уникального проекта.

Главное преимущество, которое предоставляет магнитогорцам и гостям города «Притяжение», - возможность наслаждаться курортным отдыхом, не уезжая из Магнитогорска.