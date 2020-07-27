Еще не привыкшие к сухим фонтанам челябинцы используют их в качестве душа и загрязняют

В Челябинске сухие фонтаны, когда вода бьет прямо из-под земли и в нее же и уходит, набирают все большую популярность. Мода на архитектурные гидротехнические сооружения старого типа - с бассейнами - постепенно уходит в прошлое.

О том, что в сегодня в тренде фонтаны без чаши, рассказал коммерческий директор компании, обслуживающей такое сооружение в сквере на Тернопольской, напротив Южно-Уральского государственного университета, Никита Рогожин.

"Мы выиграли конкурс по строительству этого сухого фонтана и заключили договор по его обслуживанию, которое обходится примерно в 50 тысяч рублей в месяц. Это ежедневный осмотр и очистка фильтров, проверка автоматики, принятие мер против цветения воды. Отмечу, что каждый день мы видим большой объем грязи на сетках", - сказал Никита Рогожин.

По его словам, сложностей в работе по обслуживанию водного сооружения в Центральном районе (стоимостью 6,8 миллиона рублей) добавляют челябинцы, которые очень полюбили сухой фонтан в сквере на Тернопольской и зачастую используют его, как душ: не просто брызгаются, а встают прямо под бьющие из-под земли струи воды, умываются.

"Люди еще не привыкли к таким фонтанам. Для них это новшество. Нам же в результате повышенного интереса горожан иногда приходится чистить фильтры не раз, а два раза в день - от фантиков, песка и прочей грязи, которая заносится отдыхающими. Сама себя система почистить не может", - отметил представитель подрядной организации.

Никита Рогожин похвалил идею сухого фонтана в парке имени Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска, которую воплощали в жизнь выигравшие контракт специалисты из Барнаула. Фонтан с подсветкой, ставший украшением общественного пространства, заработал в июне текущего года.

В недалеком будущем еще один сухой фонтан может появиться в сквере на Молодогвардейцев - по инициативе администрации Курчатовского района южноуральской столицы.

"Пока это только идея, озвученная районной администрацией. Сухой фонтан планируют обустроить на месте его предшественника - старого типа, с чашей. Однако не исключено, что фонтан передислоцируется в другую часть сквера. То есть он появится либо на прежнем, либо на новом месте. В любом случае это будет сухой фонтан. Отзывы о таких сооружениях восторженные", - подчеркнул Никита Рогожин.

Интересно, что в 2021-м году новое гидротехническое сооружение может появиться на территории одного из микрорайонов областного центра, возвести который планирует за свой счет застройщик. Проектирование фонтана может начаться уже этой осенью. Какую именно территорию Челябинска ждет такое счастье, Никита Рогожин не сказал. Видимо, чтобы не сглазить.

По его словам, главное в деле появления фонтанов - грамотно составить проектно-сметную документацию. Пока же составляемые сметы, увы, нередко бывают далеки от реальности. Как правило, осмечиваются не все виды работ, которые требуется провести. В результате возникают сложности с реализацией проектов. Выделяемых средств не хватает.