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В Челябинской области с начала пандемии умерло более тысячи южноуральцев с ковидом

Естественная убыль населения Челябинской области продолжает расти

В Челябинской области растет естественная убыль населения. Разрыв между показателями рождаемости и смертности увеличивается в «пользу» последней, о чем свидетельствуют опубликованные органами статистики цифры.

Так, в период с января по октябрь 2020-го года на Южном Урале родилось 27 тысяч 716 человек, а умерло – 42 тысячи 588. Таким образом, естественная убыль населения составила за десять месяцев текущего года 14 тысяч 872 человека.

За аналогичный период 2019-го года показатели естественной убыли населения в Челябинской области были заметно ниже: тогда из жизни ушло девять тысяч 400 южноуральцев.

Уровень смертности в регионе растет (за десять месяцев этого года число умерших южноуральцев выросло по сравнению с прошлым годом на четыре тысячи 188 человек), уровень рождаемости снижается (с января по октябрь 2020-го года на свет появилось на тысячу 284 маленьких южноуральца меньше, чем в 2019-м).

Тем временем, в Челябинской области стали реже умирать малыши в возрасте до одного года. Так, за десять месяцев текущего года в регионе умер 101 младенец, а за аналогичный период прошлого года – 156 детей грудного возраста.