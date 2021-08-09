Евгений Папунаишвили в Челябинской области учится лепить уральские пельмени

Известный шоумен, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили учится в Челябинской области лепить уральские пельмени и кататься на вейкборде по озеру Тургояк.

Также российская знаменитость узнает, как собирают знаменитые «Уралы», сделает гравюру на Златоустовской оружейной фабрике и прогуляется до Большой Каменной реки.

Все эти удовольствия Евгений Папунаишвили получает на Южном Урале в ходе съемок двух двадцатиминутных выпусков трэвел-проекта «По секрету всему свету», которые проходят в Челябинской области в настоящее время.

Визит съемочной группы на Южный Урал организовало Агентство международного сотрудничества региона, представитель которого Ольга Сукинова рассказала, что передача о путешествиях выходит по субботам на телеканале «Россия-1»: каждую неделю молодые и энергичные ведущие с юмором и живым интересом рассказывают о самых удивительных местах нашей планеты.

По словам заместителя директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирины Чирковой, это уже третья съемочная группа федеральных телеканалов, которая приезжает в регион за последние два месяца.