Еженедельник ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»

Диплома за первое место в номинации «Лучшее корпоративное средство массовой информации» на конкурсе Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области удостоена многотиражная газета Заводские будни» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО ЧЦЗ», награду заводской газете вручил вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Семен Мительман на очередном объединенном заседании правления челябинской региональной общественной организации и областной ассоциации работодателей. В составе жюри престижного конкурса в этом году входили советник президента СПП Александр Гончаров, почетный член СПП Вячеслав Скворцов, исполнительный директор СПП Павел Киселев, член СПП и директор информационной компании «Медиа-Центр» Валерий Шагиев, а также председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.

По словам главного редактора газеты «Заводские будни» Натальи Васильевой, уже с первого своего номера корпоративное издание челябинских металлургов не было похоже на обычную многотиражную газету. Помимо информации о жизни предприятия, здесь появилась постоянная рубрика, посвященная развитию бизнес-системы, внедрению инструментов бережливого производства и программы улучшений.

- Конкурс для средств массовой информации на призы СПП был учрежден для популяризации деятельности Союза промышленников, формирования в информационном пространстве под эгидой СПП актуальной экономической, социальной и общественной повестки. Он проводится 6-й год подряд. За это время на конкурс было подано 290 заявок, а количество заявленных работ превысило 960. В целом за все время было определено 47 победителей. В этом году на конкурс было подано 39 заявок и в общей сложности – 167 работ. Выбор у членов комиссии был непростой, - подчеркнул исполнительный директор СПП Павел Киселев.