Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске

Сегодня (5 января) четвёртый областной фестиваль новогодних спектаклей «Морозко» вышел на последний этап. В Магнитогорск ранним утром отправилась дружная команда членов жюри, которой предстоит посмотреть и проанализировать спектакли трёх театров – театра драмы имени А.С.Пушкина, театра оперы и балета и театра кукол «Буратино».

В составе жюри – члены секции критиков Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ: Михаил Богуславский (председатель), Майя Брандесова-Давыдова, Андрей Ваганов, Светлана Бабаскина, Елена Плишкина. Пройдя две трети маршрута «Морозко», они посмотрели 11 спектаклей в театрах Челябинска, Верхнего Уфалея, Озёрска и Златоуста. До финала осталось три – в Магнитогорской опере - «Барон Мюнхгаузен. Приключения продолжаются» в «Буратино» - «Как в Новый год Баба-Яга готовила переворот», в драматическом театре – «Серебряное копытце». Подведение итогов фестиваля и праздничная церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится традиционно в Доме актёра после новогодних праздников. Но уже сегодня члены жюри признаются, что с признанием лучших из лучших, как и в предыдущий раз, будет непросто. Претендентов много, а магнитогорцы непременно добавят их число. Помнится, Гран-при и «Пальму первенства» за спектакль «Денискины рассказы» (режиссёр Константин Денискин) был удостоен на втором фестивале «Морозко» Магнитогорский драматический театр имени А.С.Пушкина. Тогда же магнитогорцы увезли домой самое большое число призов. А по итогам прошлогоднего смотра высшей наградой ( Гран-при) был отмечен спектакль Челябинского Камерного театра « Мой папа-па-па-па» в постановке главного режиссёра театра Виктории Мещаниновой.

Трудно сказать, проводится ли где-нибудь ещё фестиваль новогодних спектаклей. Но для юных зрителей театров Челябинской области он стал популярным, востребованным и самым долгожданным сказочным праздником. Стоит напомнить его историю. Впервые он заявил о себе как городской конкурс. Его инициатором и автором положения о конкурсе был редактор, а ныне директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычёв. Его идея сразу нашла поддержку в Челябинском отделении Союза театральных деятелей РФ. Но тот первый городской смотр был лишь пробным вариантом. В нём с новогодними премьерами участвовали всего пять челябинских театров. Но после подведения итогов и награждения (самым лучшим был признан мюзикл Челябинской филармонии «Новогодние приключения Маши и Вити») своё желание участвовать в следующем конкурсе высказали театры других городов области. Так что второй смотр, в афише которого было уже 15 спектаклей, имел статус областного фестиваля , поддержку министерства культуры области и имя «Морозко». В афишу нынешнего, четвёртого фестиваля, вошли 14 спектаклей театров области. Впервые в нём не участвовали два челябинских театра – Камерный и Новый художественный. Но зато впервые на фестивале «Морозко» довольно громко заявили о себе два челябинских коллектива - Театр современного танца и детская филармония.