Фестиваль песочной скульптуры в Челябинске будет работать до осени

В Челябинске вчера, 21 июня, в Саду камней открылся фестиваль песочной скульптуры. Одиннадцать фигур и фотозона в виде символа Челябинска – верблюда – будут радовать горожан и гостей города до осени.

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Экспозиция посвящена основным вехам в истории Челябинска и уральской земли. Мастера вырезали из песка Сказ об Урале, композиции, посвященные основанию южноуральской столицы, Транссибу, торговле и медицине, металлургическому производству, легендарному Танкограду и знаменитой «Уральской молнии» Лидии Скобликовой.

Для создания скульптур в Челябинск приехали лучшие мастера, победители международных конкурсов и чемпионатов. Специальным подарком гостям фестиваля к 285-летию Челябинска стала фотозона с верблюдом. На открытии фестиваля выступили артисты детской студии «Бэби-джаз» под руководством Георгия Анохина. Присутствовали первая леди Ирина Текслер, замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, начальник Управления культуры Администрации Челябинска Элеонора Халикова. Для гостей провели экскурсию по площадке, а для самых маленьких челябинцев скульптор Мария Чигрина организовала мастер-класс по созданию фигур из песка.



В Саду камней будет проходить программа выходного дня с соблюдением всех эпидемиологических требований. Все новости о фестивале в Сети можно будет найти по хештегу #песочныескульптуры74.

Территория Сада камней преобразилась к фестивалю: здесь появились лавочки, освещение, арт-объект на месте старого фонтана.

Выставка песочных скульптур будет работать до 30 сентября. Время работы площадки – с 10.00 до 22.00. Вход свободный.