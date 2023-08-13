Флигель Галеева на челябинской Кировке предлагают включить в госреестр памятников истории и культуры

На рассмотрение в областной госкомитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) поступила положительная экспертиза на здание по улице Кирова, 149 в Челябинске, которое рекомендовано включить в реестр памятников истории и культуры как «Флигель З.Г. Галеева» с категорией ОКН регионального значения.

Двухэтажное каменное здание было построено в 1902 году купцом Закиром Галеевичем Галеевым. Второй этаж использовался под жилые помещения, а на первом этаже располагался магазин. Флигель был построен рядом с полукаменным домом, возведенным на несколько лет раньше.

Как сообщает госкомитет охраны ОКН Челябинской области, при строительстве флигеля для южной стены была задействована противопожарная стена из дикого камня – брандмауэр, который до этого защищал от огня деревянный дом, находившийся на этом участке.

В советские годы (в частности, в 1956-1962-е) в доме по адресу: улица Кирова 149 на первом этаже размещался магазин «Галантерея», а на втором – челябинское отделение государственного статистического издательства. В 1970-е годы здесь находился комиссионный магазин.

В настоящее время в здании размещаются магазин и паб.

СПРАВКА

Закир Галеевич Галеев – предприниматель и общественный деятель, родился в 1856 году. С 1886 года представлял в Челябинске интересы троицкого торгового дома братьев Яушевых. С 1906 года занимался самостоятельной торговлей хлебом, бакалейными и мануфактурными товарами. В 1889 году пожертвовал земельный участок по улице Азиатской (ныне Елькина), на котором в 1890-1899 годах при его финансовом участии была возведена соборная мечеть Челябинска.