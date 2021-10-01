Фото работниц ММК украсят новый корпоративный календарь Союза молодых металлургов

Работницы различных подразделений Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) станут моделями нового корпоративного календаря Союза молодых металлургов, который планируется выпустить к новому году. Заявки для участия в съемках подали более 60 работниц.

На кастинге девушкам необходимо было заполнить анкету, указать имя, возраст, место работы, наличие хобби, опыта участия в съемках календарей, а также рассказать, есть ли их семейная династия на комбинате.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», участницам кастинга не обязательно обладать модельной внешностью. Главные условия участия в проекте - место работы и возраст до 35 лет, а еще – общительность, раскрепощенность, любовь к фотографированию, умение держаться перед фотокамерой.

«Мы приступаем к подготовке уже второго молодежного корпоративного календаря и хотим, чтобы он стал традиционным, - рассказал председатель Союза молодых металлургов Олег Ежов. – Видим, что молодежь очень активна, ей интересны новые проекты, новые люди, знакомства. Большинство наших участниц любят фотографироваться, так почему бы им не попробовать себя на страницах нашего глянцевого календаря? Тем более, что такое желание у них есть».

Жюри предстоит сделать непростой выбор. Отбирали потенциальных участниц в течение недели. В специальном чате им покажут образы, в которых их видят стилисты, дизайнер и фотограф. Съемки начнутся уже сегодня, первого октября.

В прошлом году участницы фотосессии примерили на себя сразу две роли - ангела и супергероини. В одиночку, в дуэте или в составе трио они представили один из двенадцати месяцев.

Тема нынешнего календаря организаторами пока держится в секрете. Известно лишь, что его тираж составит около 500 экземпляров и что он будет посвящен юбилею ММК (в следующем году градообразующему предприятию Магнитки исполнится 90 лет).