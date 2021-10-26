Фотовыставка – только начало: в Челябинске бесплатно поддержат тех, кто столкнулся с онкодиагнозом

21 октября в Челябинской публичной библиотеке открылась фотовыставка, посвященная перенесшим рак груди женщинам. Экспозиция будет действовать до 19 декабря. За это время пройдут несколько бесплатных мероприятий для людей с онкологическими проблемами и их близких. Рассказываем, что и когда ждет горожан в «публичке».

Организатором этого проекта стала АНО «Жить дальше». Почти два месяца горожане и гости города смогут посетить в публичной библиотеке несколько полезных мероприятий.

27 октября в 18:30 пройдет лекция онколога, противоболевого терапевта Натальи Бломквист. Эксперт расскажет о противоболевой терапии в онкологии. Встреча проходит благодаря грантовой поддержке губернатора Челябинской области для физлиц и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

4 ноября в 18:30 запланирована встреча с онкопсихологом Галиной Теске и сотрудником публичной библиотеки Наталией Санниковой. Галина много лет оказывает помощь людям с онкодиагнозом, и в этот раз она вместе с Наталией проведет групповую встречу с мастер-классом «Терапия произведениями искусства». Встреча проходит благодаря грантовой поддержке губернатора Челябинской области для физлиц и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

18 ноября в 18:30 приглашаем на встречу с онкологом, кандидатом медицинских наук Оксаной Слепых. Она расскажет, что можно сделать женщине, чтобы максимально избежать рака молочной железы. Встреча проходит благодаря грантовой поддержке губернатора Челябинской области для физлиц и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

25 ноября в 18:00 проведем мастер-класс «Будь в форме». Это будет яркое событие для тех, кто любит движение, от спортсмена Федерации бодибилдинга Челябинской области в категории «Фитнес-бикини Мастер» Александры Филимоновой.

9 декабря в 18:30 поговорим о качестве жизни людей с онкодиагнозом. Психолог, онкопсихолог Наталья Сергеева поделится тем, как настроить себя на борьбу с раком. Встреча проходит благодаря грантовой поддержке губернатора Челябинской области для физлиц и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

16 декабря в 18:00 ждем на завершающее событие в рамках проекта. Проведем мастер-класс «Преображение. Модная Я». Дизайнер одежды «Модный дом Я» Галина Сизова поможет взглянуть участникам проекта на себя с новой стороны.

Напомним, что в конце октября в «публичке» открылась экспозиция «Женственность без причин». Ее героини – 11 женщин, которые столкнулись с раком груди. Экспозиция призвана вдохновить и поддержать тех, кто тоже столкнулся с онкодиагнозом.

Все встречи и лекции проходят бесплатно. Необходима предварительная запись в группе или на сайте .

В связи с ограничениями, связанными с COVID-19, возможны изменения дат мероприятий. Смотрим ссылки.

На мероприятиях действует масочный режим.

СПРАВКА

АНО “Жить дальше” оказывает квалифицированную бесплатную психологическую помощь людям, столкнувшимся с онкозаболеваниями, а также проводит семинары по онкопсихологии.

Галина Павловна Теске – практикующий психолог, кандидат педагогических наук, соучредитель и действующий психолог НКО "Жить дальше", действительный член Общероссийской Профессиональной Лиги. Вот уже 11 лет оказывает психологическое сопровождение взрослых людей с онкодиагнозом и членов их семей.