Гастропарк

Новое гастрономическое пространство откроется в ТРЦ «Фокус» уже 1 декабря этого года.

Прежде всего, Гастропарк – это фудмолл, включающий в себя около 15 гастрономических концепций различных форматов и кухонь мира, объединенных общей территорией порядка 2000 кв.м.

В основном, концепции представлены в формате «корнеров» - небольших островков с самообслуживанием - однако, есть и два полноценных ресторана с баром.

Помимо основной услуги планируется проводить концерты, мастер-классы, открытые уроки и лекции, а удобно расположившиеся буквально в паре метров Мягкий кинотеатр и игровое пространство Play делают Гастропарк уникальным местом для индивидуального и семейного отдыха, который, при желании, легко можно совместить с шопингом в самом «Фокусе».

Гастропарк – открытие 1 декабря 2020 на 3 этаже ТРЦ «Фокус».

gastropark.ru

instagram.com/gastroparkfokus

vk.com/gastroparkfokus

