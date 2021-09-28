28.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
28.09.2021
Челябинская область отметит день сердца, которое у многих болит
28.09.2021
В Челябинске состоится Всероссийский день ходьбы
28.09.2021
Магнитогорские депутаты оценили исполнение бюджета города
28.09.2021
Газовики напоминают: надо проветривать подвалы зданий вблизи газопроводов, проверять вентканалы и дымоотводы
28.09.2021
В Магнитогорске сохранили льготы на детсадовцев
Служба 04
Газовики напоминают: надо проветривать подвалы зданий вблизи газопроводов, проверять вентканалы и дымоотводы
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021