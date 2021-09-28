Газовики напоминают: надо проветривать подвалы зданий вблизи газопроводов, проверять вентканалы и дымоотводы

«Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» напоминают владельцам жилья, жилищно-эксплуатационным организациям, предприятиям-собственникам помещений о необходимости регулярно проветривать подвалы зданий, расположенных в 15-метровой зоне от оси прохождения подземных газопроводов, а также проводить внеочередные проверки технического состояния дымоотводящих и вентиляционных каналов и устройств.

Необходимо также знать, что при резкой перемене температуры воздуха возможны обмерзания оголовков дымоходов, что может вызвать частичное или полное прекращение тяги и поступление угарного газа в жилое помещение. Чтобы избежать беды, необходимо внимательно проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах перед началом работы газовых приборов и периодически во время их работы.

Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах управляющей компанией, а в жилых домах - собственником.

При обнаружении утечки газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо: оповестить окружающих о мерах предосторожности; сообщить в аварийную службу по телефону 04 из незагазованного места; принять меры по удалению людей из загазованного места; не включать и не выключать электроприборы, в том числе не пользоваться электрозвонками, не допускать появления открытого огня; до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

При обнаружении запаха газа, а также при отсутствии тяги в дымоходе, необходимо незамедлительно сообщить об этом со стационарного телефона по номеру 04, с мобильного – 104.

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» работает круглосуточно, без перерывов и выходных дней.