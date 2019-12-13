Где провести топовые вечеринки и загадать желание на высоте
Общество
Сегодня, 09:40

Ещё чуть-чуть и уже середина декабря. Новый Год приближается ускоренными темпами и настроение с каждым днём становится всё более праздничным. Даже погода радует красивым и пушистым снежком. Для тех, кто ещё не определился с выбором места для празднования в новогоднюю ночь мы подготовили обзор горячих вечеринок — на любой вкус и для любой компании.

 

Брудершафт: «Новогодняя ночь 2020»

 

 

Уютный ресторан «Брудершафт» приглашает гостей встретить новогоднюю ночь в стиле праздничного маскарада. Леди и джентльмены наденут маски и полностью погрузятся в атмосферу таинства и веселья. Живая музыка, прекрасные незнакомки и незнакомцы, подарки, световое шоу и выступление цирковых артистов. Ночь обещает стать поистине волшебной!

 

Адрес: КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51А
Телефон: 247-05-04
Сайт: Брудершафт

 

«Meet.Point и мышиный король»

 

 

Первый танцевальный встретит гостей буйством красок и неуёмным драйвом. В программе — новогодняя ночь по мотивам «Щелкунчика» с яркими образами из сказки, где Мышиный Король выступит в качестве символа Нового Года.
Атмосферу волшебства подарит белоснежное оформление, спецэффекты, светящиеся артисты, невероятной красоты балерины, и, конечно, не обойдётся без Деда Мороза и Снегурочки.

 

Meet.Point Кировка
Адрес: Кирова, 143
Телефон: 265-85-46
Сайт: Meet.Point Кировка

Meet.Point Тополинка
Адрес: Ак. Королева, 10
Телефон: 220-49-48
Сайт: Meet.Point Тополинка

 

D-Club: «Welcome to 2020»

 

 

Готовьтесь, встреча Нового Года в D-Club будет абсолютно безбашенной и всепоглощающей, а главное — вход на неё будет бесплатный!
Празднуем наступление 2020 года эффектно! Годная музыка, невероятные ведущие, море напитков и подарков! А ещё, мы готовим новогодний флешмоб, не пропустите!

 

Адрес: Кирова, 161А
Телефон: 263-37-31
Сайт: D-Club

 

Караоке Meet.Point: «Настроение ХИТ»

 

 

Если вы любите встречать праздники там, где душа поёт, тогда предлагаем вам и вашим друзьям провести незабываемую Новогоднюю ночь 2020 в караоке Meet.Point. Любимые ведущие предстанут перед гостями в самых праздничных и новогодних образах. Мелодии тысячи любимых песен подарят новогоднее настроение, которое будет с Вами до конца года.

Адрес: Кирова, 143
Телефон: 265-85-46
Сайт: Караоке Meet.Point

Новогодние корпоративы

 

Если Вы хотите провести праздник вместе со своими коллегами заранее, до Нового Года, к Вашим услугам более пятидесяти лучших банкетных площадок города с различными форматами и развлечениями на любой вкус. Посмотреть предложения можно — здесь.  

 

 

Адрес: Свердловский пр-кт, д.51А
Телефон: 247–92–94
Сайт: Мегаполис

 

Новый Год на высоте

 

Под Новый Год хочется чего-то романтического, волшебного, необычного? Самое большое колесо обозрения в Челябинске приглашает всех Челябинцев и гостей города прокатиться в заветную новогоднюю ночь на колесе обозрения 360°. В шестиместной тёплой панорамной кабине можно загадать своё самое заветное желание на высоте 73 метра, сделать фото с высоты птичьего полёта и полюбоваться праздничным городом.

 

Адрес: Свердловский пр-кт, д.51А
Телефон: 247-45-45
Сайт: Колесо360

Отправить новость
Вчера, 16:57
«Ключевая» цифра года: «Интерсвязь» вручила челябинской семье 200 000 комплект ключей
Вчера, 16:30
Снегопад не повлиял на движение на федеральных трассах в Челябинской области
Вчера, 13:15
Родители пожаловались на «линейки позора» в деревенской школе Челябинской области
Вчера, 12:27
Большинство челябинцев считают свою жизнь не соответствующей нормам Конституции
Вчера, 11:52
В субботу в парке Гагарина – фестиваль «Уральские пельмени»
Вчера, 10:59
В Челябинской области станет меньше молодых и больше пожилых
Вчера, 10:51
Владимир Мякуш на один день стал педагогом
Вчера, 00:27
Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести полный запрет на торговлю снюсом
11.12.19 23:59
В течение двух лет во всех отдаленных поселках Челябинской области появится Интернет
11.12.19 23:14
Владимир Мякуш проведет урок для школьников Челябинской области
Происшествия
Вчера, 16:21
Может сесть на 15 лет
Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев Новый год встретит в СИЗО
Происшествия
Вчера, 18:13
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
Новости
Вчера, 20:12
Общество
Фонд Потанина пополнил эндаумент ЧелГУ
Вчера, 18:31
Экономика
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
Вчера, 18:24
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
Вчера, 16:30
Общество
Снегопад не повлиял на движение на федеральных трассах в Челябинской области
Вчера, 14:36
Экономика
Долгожданный газ пришел в проблемный поселок Златоустовского округа
Материалы рубрики
Вчера, 20:12
Общество
Фонд Потанина пополнил эндаумент ЧелГУ
Вчера, 18:24
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
Вчера, 16:30
Общество
Снегопад не повлиял на движение на федеральных трассах в Челябинской области
Вчера, 13:15
Общество
Родители пожаловались на «линейки позора» в деревенской школе Челябинской области
Вчера, 00:27
Общество
Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести полный запрет на торговлю снюсом
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика