Где провести топовые вечеринки и загадать желание на высоте

Ещё чуть-чуть и уже середина декабря. Новый Год приближается ускоренными темпами и настроение с каждым днём становится всё более праздничным. Даже погода радует красивым и пушистым снежком. Для тех, кто ещё не определился с выбором места для празднования в новогоднюю ночь мы подготовили обзор горячих вечеринок — на любой вкус и для любой компании.

Брудершафт: «Новогодняя ночь 2020»

Уютный ресторан «Брудершафт» приглашает гостей встретить новогоднюю ночь в стиле праздничного маскарада. Леди и джентльмены наденут маски и полностью погрузятся в атмосферу таинства и веселья. Живая музыка, прекрасные незнакомки и незнакомцы, подарки, световое шоу и выступление цирковых артистов. Ночь обещает стать поистине волшебной!

Адрес: КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51А

Телефон: 247-05-04

Сайт: Брудершафт

«Meet.Point и мышиный король»

Первый танцевальный встретит гостей буйством красок и неуёмным драйвом. В программе — новогодняя ночь по мотивам «Щелкунчика» с яркими образами из сказки, где Мышиный Король выступит в качестве символа Нового Года.

Атмосферу волшебства подарит белоснежное оформление, спецэффекты, светящиеся артисты, невероятной красоты балерины, и, конечно, не обойдётся без Деда Мороза и Снегурочки.

Meet.Point Кировка

Адрес: Кирова, 143

Телефон: 265-85-46

Сайт: Meet.Point Кировка

Meet.Point Тополинка

Адрес: Ак. Королева, 10

Телефон: 220-49-48

Сайт: Meet.Point Тополинка

D-Club: «Welcome to 2020»

Готовьтесь, встреча Нового Года в D-Club будет абсолютно безбашенной и всепоглощающей, а главное — вход на неё будет бесплатный!

Празднуем наступление 2020 года эффектно! Годная музыка, невероятные ведущие, море напитков и подарков! А ещё, мы готовим новогодний флешмоб, не пропустите!

Адрес: Кирова, 161А

Телефон: 263-37-31

Сайт: D-Club

Караоке Meet.Point: «Настроение ХИТ»

Если вы любите встречать праздники там, где душа поёт, тогда предлагаем вам и вашим друзьям провести незабываемую Новогоднюю ночь 2020 в караоке Meet.Point. Любимые ведущие предстанут перед гостями в самых праздничных и новогодних образах. Мелодии тысячи любимых песен подарят новогоднее настроение, которое будет с Вами до конца года.

Адрес: Кирова, 143

Телефон: 265-85-46

Сайт: Караоке Meet.Point

Новогодние корпоративы

Если Вы хотите провести праздник вместе со своими коллегами заранее, до Нового Года, к Вашим услугам более пятидесяти лучших банкетных площадок города с различными форматами и развлечениями на любой вкус. Посмотреть предложения можно — здесь.

Адрес: Свердловский пр-кт, д.51А

Телефон: 247–92–94

Сайт: Мегаполис

Новый Год на высоте

Под Новый Год хочется чего-то романтического, волшебного, необычного? Самое большое колесо обозрения в Челябинске приглашает всех Челябинцев и гостей города прокатиться в заветную новогоднюю ночь на колесе обозрения 360°. В шестиместной тёплой панорамной кабине можно загадать своё самое заветное желание на высоте 73 метра, сделать фото с высоты птичьего полёта и полюбоваться праздничным городом.

Адрес: Свердловский пр-кт, д.51А

Телефон: 247-45-45

Сайт: Колесо360