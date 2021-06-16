Где в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта

В Калининском районе Челябинска закроют движение транспорта до 15 июля. Это связано с реконструкцией участка тепломагистрали, сообщили в администрации города.

Движение транспорта закроют на улице Болейков в районе дома №149 на проспекте Победы. Ремонтируемый участок расположен рядом с Ленинградским мостом, который сейчас находится на реконструкции.

Работы на объекте ведет ООО СК «Геострой». Городская мэрия попросила водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, к ремонту Ленинградского моста приступили в мае 2021 года. Работы уже ведут с опережением графика. Вместо обещанных 27 месяцев рабочие планируют управиться за 23. В связи с этим движение запустят в июле 2022 года. Трамваи начнут курсировать в сентябре 2022 года.

Строительно-монтажные работы выполняет АО «Уралмостострой», строительный контроль осуществляет ООО «Стройгрупп контроля и качества».