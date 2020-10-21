Гехт – о проблемах на базе по долечиванию в Розе: Это недопустимо, соответствующие выводы были сделаны

Ситуация на базы по долечиванию пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область) нормализовалась. Возникшие в первые дни после открытия проблемы стали следствием недоработки главного врача и министерства здравоохранения.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 21 октября.

Напомним, в течение недели на базе по долечиванию в поселке Роза не было отопления и горячей воды. Пациенты с перенесенной пневмонией грелись возле обогревателей и под несколькими одеялами. Затем повышенной нагрузки не вынесла электропроводка.

Ирина Гехт направила с проверкой в отделение заместителя директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций» Василия Масюка. Он побывал в розинской больнице накануне.

«Вечером он съездил на базу, пообщался со всеми пациентами. Все были довольны, кроме одного мужчины, который рассказал, что, когда заехал туда, там были на самом деле перебои с отоплением, и он этот момент негативно оценивал. Совершенно справедливо», - рассказала Ирина Гехт.

На сегодняшний день в отделении есть горячая вода, отопление. «Ситуацию мы контролируем», - заверила первый заместитель губернатора.

По мнению Ирины Альфредовны, проблемы стали возможны в результате недоработки главного врача. «Безусловно, это недоработка главного врача, который нас ввел в заблуждение, сказав, что база готова и он готов принимать пациентов», - подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, подрядчик, Троицкая компания, которая стала победителем по результатам проведения конкурсных процедур, не выполнил в срок свои обязательства контракту, что привело к перебоям. При подаче тепла возникало немало технических проблем – завоздушенность системы отопления, засор в трубах после сварочных работ. О проблемах главный врач накануне открытия базы доложил главе Коркинского района Наталье Лощининой. При районной администрации был создан штаб

.Ирина Гехт считает, что минздрав также недоработал по этому вопросу и допустил возникновение проблем - они не съездили, не проверили эту базу.

Накануне Наталья Лощинина побывала на розинской базе по долечиванию. «Сегодня здание полностью обеспечено теплом. На период сбоев пациенты были обеспечены обогревателями, дополнительными комплектами одеял. Обязательное трёхразовое горячее питание. Держим работу госпитальных баз на личном контроле», – прокомментировала Наталья Лощинина

«Конечно, то, что в первые дни возникли такие перебои, - это совершенно недопустимо, - подчеркнула первый вице-губернатор. - Соответствующие выводы были сделаны».

Фото: администрация района