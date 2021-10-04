Гехт: В ближайшее время начнем вакцинировать иностранных студентов

В ближайшее время в Челябинской области начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных студентов.

«Закупили вакцину для проведения вакцинации иностранных граждан. Это вакцина “Спутник Лайт” в количестве 600 доз», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Вакцина была приобретена за счет внебюджетных средств центра СПИД и поступила в регион на этой неделе.

«Есть большая потребность в вакцинации у иностранных студентов ЮУрГУ, поэтому начнут с них. Вуз оплачивает их вакцинацию. В ближайшее время начнем вакцинировать иностранных студентов», - отметила Ирина Гехт.

В пресс-службе ЮУрГУ уточнили, по вторникам во втором корпусе вуза работает пункт вакцинации (проспект Ленина 85, первый этаж, Бренд-студия). Все желающие могут привиться от коронавирусной инфекции с 12 до 14 часов.

Также студенты и сотрудники университета могут обратиться за прививкой в ГКБ №2 (проспект Ленина 82, кабинет 117) с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00.