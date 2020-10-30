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Гехт: В Челябинской области очередь на КТ сократилась, будем доставлять еще быстрее

Общество
Сегодня, 19:33
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области сократилась очередь на проведение исследований на компьютерном томографе. Власти обещают еще ускорить доставку на КТ.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 30 октября.

За прошедшие сутки проведено одна тысяча 706 исследований на компьютерном томографе. «Мы сейчас держим достаточно высокий уровень исследований на компьютерном томографе», - отмечает первый замглавы региона.

По ее словам, сегодня не наблюдаются очереди у компьютерных томографов и снижается количество жалоб. «Число пациентов, ожидающих приезда скорой для доставки на КТ, уменьшилось на 62%. Мы сократили очередность и время ожидания на КТ», - подчеркнула Ирина Гехт. По ее словам, раньше очереди ожидали порядка 800 человек, сейчас их число сократилось до 300. «В ближайшие дни мы эту очередность ликвидируем», - пообещала первый вице-губернатор.

Ирина Альфредовна напомнила, в соответствии с рекомендациями Минздрава Российской Федерации доставить на КТ должны в течение двух суток после получения человеком направления. «Со следующей недели, я думаю, даже это количество времени сократится, и на КТ мы будем доставлять еще быстрее», - заверила Ирина Гехт.

Сократилось и число вызовов неотложной помощи. За сутки по области в неотложку поступило три тысячи 889 звонков, в Челябинске - 1284.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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