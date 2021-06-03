Гендиректор «СантехУрала» выступил на открытии Петербургского международного экономического форума

Генеральный директор «СантехУрала» Сергей Ермаков выступил на открытии Петербургского международного экономического форума. Мнением по поводу развития предпринимательского образования челябинский предприниматель поделился в первый день работы ПМЭФ, второго июня.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в конце мая 2021 года, 60 процентов людей хотели бы стать предпринимателями, 62 процента родителей - чтобы их дети стали предпринимателями. Однако, по статистике, в России только три процента населения обладают талантом предпринимательства.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в рамках форума малого и среднего предпринимательства, «средний срок жизни малого предприятия у нас сейчас составляет три года – это достаточно мало».

«Чего действительно не хватает бизнесу, так это профессиональных рабочих кадров. Хороший был лозунг у Общероссийского народного фронта в свое время: «Страна живет, когда работают заводы», – сказал в своем выступлении Сергей Ермаков.

Напомним, на протяжении десяти лет «СантехУрал» является организатором всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», который призван популяризировать рабочие профессии и вовлекать молодежь в эту сферу. В 2010 году, когда возникла идея организации конкурса на звание лучшего сантехника, во всем городе-миллионнике не было ни одного заведения. Попросту некому было профессионально заниматься установкой тех инновационных материалов, которые поставляла на рынок компания. На сегодняшний день в челябинской агломерации есть уже три образовательные организации, где можно получить профессию «слесарь-сантехник», в сентябре стартует набор еще в одном колледже.

Зачастую именно получение рабочей профессии дает молодежи стабильность и доход в будущем, а стать предпринимателем можно уже после того, как появится реальный опыт в определенной сфере.