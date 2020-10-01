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Генпрокуратура проверит качество ремонта и содержания дорог в Челябинске

Общество
Сегодня, 10:04
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Автор: 
Инна Шемаева

Генеральная прокуратура проверит сигналы Общероссийского народного фронта о халатности при уборке и содержании дорог в Челябинске. Общественники пожаловались федералам, что в региональном надзорном ведомстве на их сообщения о нарушениях никто не реагирует.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ по Челябинской области, в Челябинске чистота и порядок только на бумаге, а реальная ситуация не соответствует подписанным актам.

Активисты Народного фронта отмечают, что чиновники демонстрируют принципиальное нежелание решать выявленные проблемы.

«После ряда попыток вызвать адекватный отклик у заказчика мы сделали вывод, что он не имеет реальных намерений контролировать действия подрядчиков либо не обладает достаточными для этого компетенциями. Безразличие чиновников настолько расслабило подрядчиков, что те даже не думают исправлять нарушения. Они не устраняются месяцами: на многих участках так и не нанесена разметка, не устранена колейность и не убран мусор», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.       

Он добавил, что нарушения фиксируются в каждом районе Челябинска, их допускают абсолютно все подрядчики. Напоминаем, что общая стоимость работ по муниципальным контрактам составляет более трех миллиардов рублей до 2022 года, а в разбивке по месяцам стоимость работ по уборке и содержанию дорог составляет порядка 100 миллионов рублей.

«Поскольку обращения в региональную прокуратуру не возымели результата, общественники рассчитывают на объективную проверку со стороны федерального ведомства и справедливое наказание для ответственных лиц»,  - добавили в ОНФ.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 22 сентября  представители Общероссийского народного фронта совместно с администрацией Челябинска проверили качество ремонта дорог в городе, который выполнялся по национальному проекту.

Как отмечают в ОНФ, дождливая погода наглядно продемонстрировала огромные недостатки в работе подрядчиков - автомобили не ездят по дорогам, а просто плавают по лужам. На всех проверенных участках мы обнаружили затопленные полосы движения. Дождь, который шел в день проверки, стал своеобразной лакмусовой бумажкой. Скопления воды на новых объектах быть, конечно же, не должно, поскольку это ведет к повышению аварийности на дорогах и приводит к скорому разрушению асфальта. Замечания переданы комитету дорожного хозяйства.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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