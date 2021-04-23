«Георгиевская ленточка»: на улицы Челябинской области снова выйдут волонтеры Победы

В Челябинской области стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка». Так как пандемия коронавируса постепенно отступает, волонтеры Победы снова смогут выйти на улицы своего региона чтобы вручить желающим главный символ 9 Мая.

Напомним, в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией акция проходила только в онлайн-формате. Граждане воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта «Волонтеров Победы» в instagram и выкладывали фото с ленточкой в социальных сетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Получить настоящую ленточку можно было в магазинах, заправках и аптеках.

В 2021-м году акция сохранит онлайн-формат, но также будет проходить и в традиционной форме. С 27-го апреля по девятое мая Волонтеров Победы, раздающих георгиевские ленточки, можно будет встретить в следующих местах:

• г. Челябинск, Пешеходная улица города (памятник Добровольцам-танкистам): 27 апреля, 2, 5, 7 мая;

• г. Челябинск, ТРК «Горки»: 5 мая;

• г. Озёрск, Проспект Карла-Маркса 29;

• г. Усть-Катав, Комсомольская улица, 38;

• г. Снежинск, ТЦ Синара, улица Дзержинского 39/1;

• г. Троицк, ул.Гагарина д. 16 (сквер памяти);

• г. Магнитогорск, Тыл-Фронту (парк у Вечного огня);

• с. Аргаяш, площадь Ленина;

• г. Миасс, проспект Автозаводцев, 55;

• г. Чебаркуль

Чтобы стать волонтёром, требуется зайти на сайт волонтёрыпобеды.рф, в личном кабинете найти мероприятие «Георгиевская ленточка».

«Для тех, кто хочет получить георгиевскую ленточку от Волонтеров Победы: совсем скоро мы опубликуем список точек в нашем сообществе в ВКонтакте, на которых можно найти добровольцев с 27 апреля по 9 мая,» - отмечают организаторы.

СПРАВКА

«Георгиевская ленточка» – символ памяти, связи поколений и воинской славы. В этом году миллионы лент будут традиционно переданы из рук в руки в России и за рубежом силами тысяч Волонтеров Победы при поддержке Роспатриотцентра и МИА «Россия сегодня». Добровольцы не просто вручат георгиевские ленты всем желающим, но и расскажут об истории символа и рекомендациях по его ношению.