Старший сержант Иван Невмержицкий из Карабаша (Челябинская область) уничтожил в бою отделение украинских неонацистов и спас раненых товарищей.

Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на фронт.

«Благодаря слаженным действиям подразделения, где служит Иван, атака превосходящих сил противника была успешно отражена с большими для него потерями. Российские военнослужащие, сохранили личный состав и вооружение в боеготовности. Выражаю искреннюю признательность за службу! Так держать Иван», - написал мобилизованный депутат.

Напомним, седьмого октября Олег Голиков отбыл в учебную часть в качестве добровольца. Он уже прошел учебку и отбыл на фронт.